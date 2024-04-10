Альпин готов продать команду Формулы 1, но при одном условии

Ужасный старт нынешнего сезона и провалы предыдущих лет могут вынудить Альпин продать свою команду Формулы 1.

Как сообщает Motorsport, такое развитие событий вполне может оказаться реальностью.

Так как находиться ближе к концу стартовой решетки каждый уик-энд не очень хорошо сказывается на продажах автомобилей, французский бренд раздумывает над тем, чтобы избавиться от такого актива.

Однако, по информации источника, это произойдет лишь при одном условии: будущий покупатель будет обязан продолжать использовать силовые установки Рено, который на данный момент являются слабейшими в Ф1.

Читай также: Мерседес имеет список из трех имен на замену Хэмилтону - Bild

Сообщается, что это будет ограниченный срок эксплуатации французских моторов. Предположительно, до конца 2029 года.

Однако такое условие может сильно сократить число желающих приобрести команду, так как некоторые заинтересованные лица желают использовать собственные СУ, а кто-то - СУ других производителей, с которыми уже наложены связи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!