Мерседес имеет список из трех имен на замену Хэмилтону - Bild

У Мерседес уже готов шорт-лист пилотов, которые могут заменить Льюиса Хэмилтона, пишет Bild.

В последнее время СМИ постоянно связывают с немецкой командой Себастьяна Феттеля, хотя и сам пилот, и команда, отрицают возможное возвращение четырехкратного чемпиона мира в серию.

Немецкое издание сообщает, что у Мерседеса уже готов шорт-лист, в которого вошли три имени, и среди них нет Себастьяна Феттеля.

В данный момент руководство команды рассматривает кандидатуры Макса Ферстаппена, Фернандо Алонсо и Андреа Кими Антонелли.

Ранее также сообщалось, что в ближайшее время может решиться также будущее Серхио Переса.

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