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Перес: Ожидаю, что в течение месяца узнаю свое будущее в Формуле 1

По мнению мексиканца, в ближайшее время на рынке пилотов произойдут некоторые движения.
Сегодня, 00:22
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Еще до старта нынешнего сезона Формулы 1 судьба Серхио Переса в Ред Булл находилась под вопросом.

На место 34-летнего мексиканца претендуют не только гонщики системы "быков", но и представители других команд.

Сам же Чеко ожидает, что уже через месяц он будет знать, к чему ему готовиться в следующем году.

"Я очень спокоен по этому поводу. Это мой 14-й сезон в Формуле 1. Что бы ни случилось дальше, я очень доволен тем, что я сделал в спорте, и верю, что это будет вопросом времени", - цитирует Переса Sky Sports.

"Рынок пилотов не стоит на месте, и в следующие несколько недель наверняка будет много изменений. Я ожидаю, что через месяц я действительно буду знать, что буду делать в следующем году".

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Напомним, что контракт Серхио Переса с Ред Булл рассчитан до конца 2024 года. В то же самое время соглашение австрийской команды с Максом Ферстаппеном будет действовать до конца 2028 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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