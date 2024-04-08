Леклер выделил свою главную проблему в нынешнем сезоне

Монегаск не может справиться с тем, что у него обычно прекрасно получается.

Серия из семи гонок подряд, когда пилот Феррари квалифицировался на первый ряд стартовой решетки, прервалась в Японии.

Карлос Сайнс в квалификации продемонстрировал третий результат, а Шарль Леклер, который всегда славился умением выдать один сильный круг, и вовсе оказался восьмым.

Во время Гран-при Леклер сумел нивелировать свой провал и финишировать четвертым. После заезда 26-летний монегаск отметил не только хороший темп болида, но и нетипичную для себя ситуацию.

"Сегодня я очень счастлив. Не думаю, что мы могли бы что-то сделать лучше. Темп был хороший, мы здорово справились с менеджментом шин, командная коммуникация была хорошей", - цитирует Шарля Motorsport.

"Однако, как гонщику, тебе всегда приходится смотреть на негатив на протяжении всего уик-энда. Ни в Австралии, ни здесь гоночный темп не был проблемой".

Источник: Getty Images

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"Проблема — это мой квалификационный темп. В своей карьере я не привык работать над ним, потому что обычно в субботу у меня все очень хорошо. Однако на протяжении двух уик-эндов подряд я испытываю с этим проблемы".

"И перед тем, как мы отправимся в Шанхай, это, безусловно, будет моей главной задачей — попытаться усовершенствовать работу с шинами, а также сделать так, чтобы я более последовательно их использовал. Уверен, когда я это сделаю, мой привычный квалификационный темп вернется".

Ранее Фернандо Алонсо с юмором ответил на вопрос о своей защитной тактике во время Гран-при Японии.

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