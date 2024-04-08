Алонсо - о своей обороне на Гран-при Японии: Наверное, меня дисквалифицируют на остаток сезона

Испанец с юмором ответил на вопрос о своих действиях на трассе, припомнив события в Австралии.

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо финишировал шестым на прошедшем Гран-при Японии.

Испанец использовал тактику Карлоса Сайнса (Гран-при Сингапура-2023), предоставив Оскару Пиастри, который шел за ним, возможность использовать ДРС во время обороны от Джорджа Расселла на свежих шинах.

Таким образом 42-летний гонщик обезопасил себя, а вот австралиец все же пропустил британца на последнем круге.

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После заезда Нандо с юмором ответил на вопрос об этой тактике, припомнив Гран-при Австралии, где его оштрафовали на 20 секунда за инцидент при обороне от все того же Расселла.

"Я уже и не знаю, что сказать после Австралии. Посмотрим, может быть меня дисквалифицируют до конца чемпионата", — цитирует улыбчивого Алонсо Motorsport.

"Очевидно, что, имея Пиастри позади, это был способ защититься от Расселла. Поэтому я немного сбавлял обороты, чтобы позволить Пиастри быть в одной секунде от меня. Карлос сделал то же самое в Сингапуре в прошлом году - это нормально для гонок".

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