iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо - о своей обороне на Гран-при Японии: Наверное, меня дисквалифицируют на остаток сезона

Испанец с юмором ответил на вопрос о своих действиях на трассе, припомнив события в Австралии.
Сегодня, 21:14
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо финишировал шестым на прошедшем Гран-при Японии.

Испанец использовал тактику Карлоса Сайнса (Гран-при Сингапура-2023), предоставив Оскару Пиастри, который шел за ним, возможность использовать ДРС во время обороны от Джорджа Расселла на свежих шинах.

Таким образом 42-летний гонщик обезопасил себя, а вот австралиец все же пропустил британца на последнем круге.

Читай также: "Патологический эгоист": Вольфф не забыл гоночного директора и его решения в финале сезона-2021

После заезда Нандо с юмором ответил на вопрос об этой тактике, припомнив Гран-при Австралии, где его оштрафовали на 20 секунда за инцидент при обороне от все того же Расселла.

"Я уже и не знаю, что сказать после Австралии. Посмотрим, может быть меня дисквалифицируют до конца чемпионата", — цитирует улыбчивого Алонсо Motorsport.

"Очевидно, что, имея Пиастри позади, это был способ защититься от Расселла. Поэтому я немного сбавлял обороты, чтобы позволить Пиастри быть в одной секунде от меня. Карлос сделал то же самое в Сингапуре в прошлом году - это нормально для гонок".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона Формулы 1 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Японии Астон Мартин

Статьи по теме

Леклер выделил свою главную проблему в нынешнем сезоне Леклер выделил свою главную проблему в нынешнем сезоне
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Гран-при Японии: Ферстаппен стал победителем, Перес и Сайнс - на подиуме Гран-при Японии: Ферстаппен стал победителем, Перес и Сайнс - на подиуме
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров

Последние новости

Европа23:18
Забарный имеет наибольшее количество игровой практики в ТОП-5 лиг среди игроков до 21 года
Формула 122:56
Леклер выделил свою главную проблему в нынешнем сезоне
Европа22:56
"Не помню, когда последний раз играл без боли": форвард Арсенала сделал откровенное признание
НБА22:31
Худший секрет лиги: Орландо попытается подписать одного из лидеров Голден Стэйт
Украина22:28
Милевский назвал команду, которую никогда не будет поддерживать
Бокс22:06
Богачук оценил сенсационное поражение Цзю от Фундоры
Европа21:55
Несколько миллионов в месяц: экс-игрок Манчестер Юнайтед получил предложение создать аккаунт на OnlyFans
Другие страны21:40
Возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье
Формула 121:14
Алонсо - о своей обороне на Гран-при Японии: Наверное, меня дисквалифицируют на остаток сезона
Лига Чемпионов21:10
"Страдания для меня как бензин": Анчелотти назвал разницу между Реалом и Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK