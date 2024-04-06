"Патологический эгоист": Вольфф не забыл гоночного директора и его решения в финале сезона-2021

Руководитель Мерседес не скрывает, что рана несправедливости до сих пор кровоточит.

Все помнят о том, как завершился сезон Формулы 1 2021 года.

Тогдашний гоночный директор Майкл Маси принял решения, которые противоречили регламенту, что в итоге помогло пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену, имея свежие шины, на последнем круге пройти пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона и завоевать свой первый титул чемпиона мира.

И хотя со временем события финала сезона-2021 упоминаются все реже, в паддоке есть как минимум один человек, который будет помнить об этом еще очень долго. Этим человеком является руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф.

"Когда я продолжаю думать об этом, то, что случилось с Льюисом и командой в тот день, настолько несправедливо, что один-единственный человек, нарушивший правила, по сути, позволил этому случиться", - цитирует австрийца Motorsport.

"Несмотря на это, сейчас он абсолютно нерелевантный: он живет на другом конце света и никто им не интересуется. Он на самом деле был абсолютным патологическим эгоистом".

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"Именно драма и слава делают этот вид спорта таким привлекательным. Все видели драму достойного восьмикратного чемпиона мира, которого лишили титула. Я бы предпочел, чтобы все закончилось наоборот, но очевидно, что это веха в истории".

Напомним, что на Судзуке завершилась квалификация предстоящего Гран-при Японии, которую выиграл Макс Ферстаппен. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Японии.

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