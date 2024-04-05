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Леклер: Феррари не хватает темпа для поула на Сузуке

Но пилот все равно верит в "счастливый круг".
Сегодня, 18:15
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер признал, что команда вряд ли возьмет поул на Гран-при Японии.

Монегаск недоволен проведенными практиками, так как погода и состояние трассы не позволили собрать данные. Однако он надеется, что сможет удивить соперников на квалификации.

С другой стороны Шарль признал, что им вряд ли хватит темпа для поула, особенно учитывая фантастическую форму Ферстаппена.

"В первой практике мы проехали не так много, трасса была грязной, скользкой и не особо прорезиненной, так что мы мало что извлекли из отрезка на "харде". На "софте" мы проехали лишь пару кругов. Так что изменений было совсем немного, и еще остаются вопросы, на которые необходимо ответить до квалификации.

Я сделаю все возможное, чтобы воспользоваться ситуацией и, возможно, удивить соперников в квалификации. Естественно, это моя цель. Важно хорошо подготовиться к завтра.

Думаю, пока нам немного не хватает темпа для борьбы за поул, ведь Ред Булл всегда выглядит сильно, особенно Макс. Предстоит потрудиться, но, надеюсь, я стану одним из тех пилотов, кто проедет особенный круг в завтрашней квалификации", - цитирует Леклера Motorsport.

С результатами и расписанием Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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