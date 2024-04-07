Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Сайнс снова на подиуме
В Японии, на легендарной Судзуке, прошел очередной Гран-при в рамках сезона Формулы-1.
На старте гонки произошла авария с участием Алекса Албона (Уильямс) и Даниэля Риккардо (РБ) - оба влетели в стену, что заставило появиться красное знамя, а вместе с ним и объявить о рестарте гонки.
После возобновления все начали аккуратно и еще одной аварии не произошло, а Макс Ферстаппен уверенно поехал вперед к своей очередной победе.
В середине гонки порадовал местных фанатов Юки Цунода, въехавшего на пит-стоп вместе с четырьмя другими гонщиками и, будучи не в лучшей позиции, благодаря замечательной работе своей команды выехал из пит-лейна быстрее других.
За десять кругов до финиша еще один пилот Уильямса вылетел с трассы, но если Албон разбил болид, то Логан Сарджент смог самостоятельно вернуться на трассу и продолжить гонку, хотя и на последнем месте с большим отставанием.
Самой интересной в концовке (Ред Буллы к тому времени были уже далеко впереди) была борьба между пилотами Феррари и Ландо Норрисом. Карлосу Сайнсу команда даже просто сообщила, что ему осталось обойти одного гонщика, чтобы стать третьим, хотя одним гонщиком был его партнер Шарль Леклер. В итоге именно Сайнс стал третьим, а Ландо Норрис не смог обойти ни одного из "красных".
На финальном круге произошел один из самых красивых моментов гонки – Оскар ПИастри проиграл борьбу Джорджу Расселу за седьмую позицию.
Результаты Гран-при Японии 2024
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Юки Цунода (РБ) - круговой
- Нико Хюлькенберг (Хаас) – круговой
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – круговой
- Кевин Магнуссен (Хаас) – круговой
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) - круговой
- Эстебан Окон (Альпин) – круговой.
- Пьер Гасли (Альпин) - круговой
- Логан Сарджент (Уильямс) – круговой
- Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) – взошел
- Алекс Албон (Уильямс) - взошел
- Даниэль Риккардо (РБ) – взошел
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