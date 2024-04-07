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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Сайнс снова на подиуме

Очередная победа Макса Ферстаппена без какого-либо сопротивления.
Сегодня, 10:00
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В Японии, на легендарной Судзуке, прошел очередной Гран-при в рамках сезона Формулы-1.

На старте гонки произошла авария с участием Алекса Албона (Уильямс) и Даниэля Риккардо (РБ) - оба влетели в стену, что заставило появиться красное знамя, а вместе с ним и объявить о рестарте гонки.

После возобновления все начали аккуратно и еще одной аварии не произошло, а Макс Ферстаппен уверенно поехал вперед к своей очередной победе.

В середине гонки порадовал местных фанатов Юки Цунода, въехавшего на пит-стоп вместе с четырьмя другими гонщиками и, будучи не в лучшей позиции, благодаря замечательной работе своей команды выехал из пит-лейна быстрее других.

За десять кругов до финиша еще один пилот Уильямса вылетел с трассы, но если Албон разбил болид, то Логан Сарджент смог самостоятельно вернуться на трассу и продолжить гонку, хотя и на последнем месте с большим отставанием.

Самой интересной в концовке (Ред Буллы к тому времени были уже далеко впереди) была борьба между пилотами Феррари и Ландо Норрисом. Карлосу Сайнсу команда даже просто сообщила, что ему осталось обойти одного гонщика, чтобы стать третьим, хотя одним гонщиком был его партнер Шарль Леклер. В итоге именно Сайнс стал третьим, а Ландо Норрис не смог обойти ни одного из "красных".

На финальном круге произошел один из самых красивых моментов гонки – Оскар ПИастри проиграл борьбу Джорджу Расселу за седьмую позицию.

Результаты Гран-при Японии 2024

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Серхио Перес (Ред Булл)
  3. Карлос Сайнс (Феррари)
  4. Шарль Леклер (Феррари)
  5. Ландо Норрис (МакЛарен)
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  7. Джордж Расселл (Мерседес)
  8. Оскар Пиастри (МакЛарен)
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  10. Юки Цунода (РБ) - круговой
  11. Нико Хюлькенберг (Хаас) – круговой
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – круговой
  13. Кевин Магнуссен (Хаас) – круговой
  14. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - круговой
  15. Эстебан Окон (Альпин) – круговой.
  16. Пьер Гасли (Альпин) - круговой
  17. Логан Сарджент (Уильямс) – круговой
  18. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) – взошел
  19. Алекс Албон (Уильямс) - взошел
  20. Даниэль Риккардо (РБ) – взошел

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