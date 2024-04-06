Вольфф: Скажем так, 7-е и 9-е место - не слишком приятный результат

Руководитель Мерседес Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.

Функционер признал, что результаты неудовлетворительные, однако есть и положительные моменты. Например, в прошлом сезоне Сузука была самой неудачной трассой для команды.

А в это всего одна сотая секунды отделила пилотов Мерседес от высоких позиций. Кроме того, новые обновления болиды дают обнадеживающие результаты.

"Скажем так, 7-е и 9-е место – не слишком приятный результат. Но если искать позитивные моменты, то нужно отметить тот факт, что в прошлом году эта трасса была для Мерседеса, вероятно, одной из худших. И сейчас мы оказались всего в 0,1 секунды от очень неплохих позиций на стартовой решетке. На это мы согласны. Хотя гонка будет трудной. При этом те вещи, которые мы опробовали на этом этапе, пока работают хорошо – это приятная тенденция.

Думаю, в этот раз наша машина работает здесь не так плохо. Мы попробовали кое-что совершенно новое, что позволило нам сильно сократить отставание от лидеров – ровно наполовину в сравнении с прошлым сезоном. Мы также оказались намного ближе к Макларену, это тоже радует. Еще бы 0,1 секунды – и мы бы были на втором ряду стартовой решетки. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо", - приводит слова Вольффа Speed Week.

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