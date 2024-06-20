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Автоспорт

Ньюи потребовал у Астон Мартин 25 миллионов в качестве зарплаты

Пока что владелец британской команды не готов пойти на эти условия.
Сегодня, 19:32
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Астон Мартин пытается убедить Эдриана Ньюи присоединиться к команде после того, как он покинет Ред Булл в 2025 году.

Как сообщает The Telegraph, британцы даже провели секретную экскурсию по своему заводу для 65-летнего технического директора "быков".

Сотрудникам Астон Мартин было предложено покинуть завод на время визита, чтобы попытаться предотвратить утечку новостей.

При этом Ньюи выставил коллективу Формулы-1 свои условия - Эдриан требует 25 миллионов фунтов в год в качестве зарплаты.

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Однако, по информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл не готов платить ему такую сумму.

Издание также отмечает, что в последние недели снизились шансы на сенсационный переход Ньюи в Феррари, которая считается одним из кандидатов на специалиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Астон Мартин Эдриан Ньюи

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