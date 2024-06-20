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Автоспорт

Представлен футуристический болид для серий поддержки Формулы-Е

Автор дизайна авто работает в киноиндустрии.
Сегодня, 14:34
/ fg.series.com
/ fg.series.com

Серия FG показала новый электроболид, который будет участвовать сразу в двух категориях поддержки Формулы E – FG1 и FG2.

Новый футуристичный электрокар - плод сотрудничества экс-руководителя Махиндра Дилбы Гилла и экс-пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда.

А для создания дизайна был приглашен Даниэль Симон, который участвовал в создании автомобилей для фильмов Обливион и Трон: Наследие.

Помимо футуристичного дизайна болид также имеет одну интересную особенность. На самом болиде размещены экраны, где будет появляться информация об уровне заряда батареи, позиции в гонке и другие показатели.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 может в будущем отказаться от гибридных силовых установок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула-Е

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