Руководитель Формулы-1 заявил, что серия может отказаться от гибридных двигателей

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что в будущем серия хочет отказаться от гибридных двигателей.

В идеале, это произойдет при следующей смене регламента в 2030 году. Формула-1 хотела бы сделать это раньше, но пришлось учитывать желания производителей.

Однако к 2030 году серия должна полностью перейти на "зеленое" топливо, что позволит полностью отказаться от гибридных силовых установок.

"Мое личное мнение заключается в том, что в 2026 году было бы достаточно использовать нейтральное по отношению к климату топливо. Но надо учитывать желания производителей.

Все развивается так быстро, что сегодняшнее решение, наверное, отличалось бы от выбора, сделанного два года назад. Я не инженер, но у меня есть видение будущего нашего спорта. И я могу представить, что в следующем цикле регламента с 2030 года мы сможем сосредоточиться на "зеленом" топливе. Если получится продемонстрировать нулевые выбросы, мы сможем позаботиться и о других важных вещах в плане экологии.

В таком случае болиды и моторы вновь стали бы легче и проще. И у двигателей снова был бы хороший звук. Это важно для болельщиков. Но сейчас мы должны сосредоточиться на ближайшем шаге, а не на том, что будет после него", - цитирует Доменикали Auto Motor und Sport.

Ранее также сообщалось, что Рено может отказаться от производства силовых установок.

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