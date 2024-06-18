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Автоспорт

Альпин может потерять статус заводской команды Рено

Французский автопроизводитель планирует свернуть разработку моторов.
Сегодня, 10:01
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Руководство Рено задумалось над прекращением разработки двигателей для Формулы-1, пишет Autosport.

В компании признали, что в последнее время они сильно отстают в эффективности моторов других производителям. И наверстать отставание вряд ли удастся даже к 2026 году.

Кроме того, этот процесс требует огромных вложений, которые не приносят практически никакой прибыли. Слишком много аргументов говорят в пользу того, что разработку лучше свернуть.

Таким образом Альпин придется искать себе нового моториста, а также потерять статус заводской команды Рено.

Издание пишет, что руководитель команды Бруно Фамен уже начал поиски нового поставщика. Наиболее вероятным и в тоже время очень сложным вариантом являются двигатели Ред Булл. Однако сложности логистики, а также возможное решение "быков" не поставлять двигатели другим командам как минимум первое время делают этот вариант очень неуверенным.

При этом, отдельно стоит отметить, что Рено не намерен полностью покидать Формулу-1. Этот вопрос даже не обсуждается.

Ранее также сообщалось, что перестройка Уильямс идет точно по плану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рено Альпин

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