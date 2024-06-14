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Автоспорт

Руководитель Уильямс пообещал множество громких подписаний

Перестройка команды идет по плану.
Вчера, 21:03
Джеймс Воулз / Getty Images
Джеймс Воулз / Getty Images

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз поделился ближайшими планами перестройки команды.

Инженер заявил, что в скором времени к конюшне присоединяться десятки специалистов, среди которых есть очень известные личности.

"Фаза перестройки проходит очень хорошо. Мы пока еще, к сожалению, не имеем возможности обо всем объявить, но когда мы начнем делать официальные объявления о том, кого Уильямс удалось подписать, вы услышите довольно громкие и известные имена, которых признают многие – новые сотрудники появятся и в техническом департаменте, и в департаменте аэродинамики.

И речь не идет о небольшом количестве. Речь идет о 20-30 специалистах, очень авторитетных в мире автоспорта, и которые внесут вклад в успехи Уильямс. Так что мы находимся в хорошем положении – мне нравится то, как развиваются события.

Конечно, этот процесс всегда идет медленнее, чем вам бы хотелось – ведь вам бы хотелось, чтобы новые люди пришли команду уже завтра. Но я постарался сделать так, чтобы мы смогли дождаться действительно нужных нам людей, а потом смогли подписать их и заполучить в нашу команду", - цитирует Воулза Crash.

Ранее также сообщалось, что ФИА снизила минимальный возраст для суперлицензии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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