iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

По просьбе Мерседес? ФИА снизила возрастной порог для получения суперлицензии

Вероятность появления Андреа Кими Антонелли на стартовой решетке Формулы-1 в 2025 году заметно возросла.
Вчера, 15:37
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

ФИА обновила Международный спортивный кодекс, согласно которому теперь гонщики, которым еще не исполнилось 18 лет, могут получить специальное разрешение на получение супрелицензии, сообщает Motorsport.

Уже давно ходят слухи о том, что Мерседес может сделать своего воспитанника Андреа Кими Антонелли напарником Джорджа Расселла в 2025 году.

"Серебряные стрелы" поддерживают 17-летнего итальянца с тех пор, как он принимал участие в картинге.

Читай также: Ред Булл подал запрос в ФИА на исследование потенциально нелегального антикрыла Мерседес

Примечательно, что ранее в этом году в ФИА поступил запрос о предоставлении Антонелли суперлицензии, несмотря на то, что ему еще не исполнилось 18 лет.

Изменения в правилах означают, что Антонелли теоретически может дебютировать в Формуле-1 или даже участвовать в гонках до летнего перерыва (25 августа ему исполнится 18 лет) в Ф1, если ФИА сочтет его достойным установленных критериев.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес ФИА

Статьи по теме

Ред Булл подал запрос в ФИА на исследование потенциально нелегального антикрыла Мерседес Ред Булл подал запрос в ФИА на исследование потенциально нелегального антикрыла Мерседес
Вольфф специально затягивает переход Антонелли, надеясь на другого пилота Вольфф специально затягивает переход Антонелли, надеясь на другого пилота
Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202401:15
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Европа00:50
Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024
Евро-202400:45
Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда
Европа00:27
Манчестер Юнайтед обсуждает подписание защитника Баварии
Евро-202400:19
Белгород и нулевка: На матче Германия - Шотландия вывесили флаги рф
Евро-202400:07
Евро-2024: Германия уничтожила Шотландию в матче-открытии турнира
Евро-202400:02
Германия устроила публичное унижение Шотландии в матче-открытии Евро-2024
Вчера, 23:29
Европа23:29
Германия установила необычный рекорд Евро
Европа23:21
Реал опережает другие клубы в гонке за самого дорогого игрока чемпионата Аргентины
Европа22:48
Клуб Миколенко скоро получит нового владельца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK