По просьбе Мерседес? ФИА снизила возрастной порог для получения суперлицензии

Вероятность появления Андреа Кими Антонелли на стартовой решетке Формулы-1 в 2025 году заметно возросла.

ФИА обновила Международный спортивный кодекс, согласно которому теперь гонщики, которым еще не исполнилось 18 лет, могут получить специальное разрешение на получение супрелицензии, сообщает Motorsport.

Уже давно ходят слухи о том, что Мерседес может сделать своего воспитанника Андреа Кими Антонелли напарником Джорджа Расселла в 2025 году.

"Серебряные стрелы" поддерживают 17-летнего итальянца с тех пор, как он принимал участие в картинге.

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Примечательно, что ранее в этом году в ФИА поступил запрос о предоставлении Антонелли суперлицензии, несмотря на то, что ему еще не исполнилось 18 лет.

Изменения в правилах означают, что Антонелли теоретически может дебютировать в Формуле-1 или даже участвовать в гонках до летнего перерыва (25 августа ему исполнится 18 лет) в Ф1, если ФИА сочтет его достойным установленных критериев.

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