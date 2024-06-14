Ред Булл подал запрос в ФИА на исследование потенциально нелегального антикрыла Мерседес

"Быки" считают, что немецкая команда создала антикрыло, которое не соответствует регламенту.

На Гран-при Канады Мерседес провел едва ли не лучший свой уик-энд в сезоне-2024.

Джорджа Расселл выиграл квалификацию и боролся за победу, но в итоге финишировал третьим. Льюис Хэмилтон завершил заезд пятым.

Подобное выступление "серебряных стрел" вызвало некоторые подозрения у лидера чемпионата Ред Булл.

Как сообщает Auto Motor und Sport, инженеры "быков" изучают переднее антикрыло немецкого коллектива.

Эта спецификация впервые была представлена ​​на болиде Расселла в Монако. Затем его использовали на обеих машинах в Канаде, и это привело к значительному эффекту.

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Ред Булл подал неофициальный запрос в технический офис ФИА на исследование изгиба переднего крыла и носа болида W15.

По информации источника, во время статических проверок Федерации переднее крыло Мерседес всегда находилось в допустимых пределах.

Тем не менее, команды могут активировать сгибание в определенных диапазонах нагрузки во время круга. ТВ-изображения подтверждают, что переднее крыло новой спецификации W15 изгибается больше по сравнению с исходной спецификацией.

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