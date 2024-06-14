iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл подал запрос в ФИА на исследование потенциально нелегального антикрыла Мерседес

"Быки" считают, что немецкая команда создала антикрыло, которое не соответствует регламенту.
Вчера, 13:13
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

На Гран-при Канады Мерседес провел едва ли не лучший свой уик-энд в сезоне-2024.

Джорджа Расселл выиграл квалификацию и боролся за победу, но в итоге финишировал третьим. Льюис Хэмилтон завершил заезд пятым.

Подобное выступление "серебряных стрел" вызвало некоторые подозрения у лидера чемпионата Ред Булл.

Как сообщает Auto Motor und Sport, инженеры "быков" изучают переднее антикрыло немецкого коллектива.

Эта спецификация впервые была представлена ​​на болиде Расселла в Монако. Затем его использовали на обеих машинах в Канаде, и это привело к значительному эффекту.

formu1a.uno
formu1a.uno

Читай также: Руководитель Альпин рассказал, каким пилотом команда намерена заменить Окона

Ред Булл подал неофициальный запрос в технический офис ФИА на исследование изгиба переднего крыла и носа болида W15.

По информации источника, во время статических проверок Федерации переднее крыло Мерседес всегда находилось в допустимых пределах.

Тем не менее, команды могут активировать сгибание в определенных диапазонах нагрузки во время круга. ТВ-изображения подтверждают, что переднее крыло новой спецификации W15 изгибается больше по сравнению с исходной спецификацией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл

Статьи по теме

По просьбе Мерседес? ФИА снизила возрастной порог для получения суперлицензии По просьбе Мерседес? ФИА снизила возрастной порог для получения суперлицензии
Вольфф специально затягивает переход Антонелли, надеясь на другого пилота Вольфф специально затягивает переход Антонелли, надеясь на другого пилота
Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады
Перес потеряет три позиции на старте Гран-при Испании Перес потеряет три позиции на старте Гран-при Испании
Помочь журналистам

Видео

Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202401:15
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Европа00:50
Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024
Евро-202400:45
Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда
Европа00:27
Манчестер Юнайтед обсуждает подписание защитника Баварии
Евро-202400:19
Белгород и нулевка: На матче Германия - Шотландия вывесили флаги рф
Евро-202400:07
Евро-2024: Германия уничтожила Шотландию в матче-открытии турнира
Евро-202400:02
Германия устроила публичное унижение Шотландии в матче-открытии Евро-2024
Вчера, 23:29
Европа23:29
Германия установила необычный рекорд Евро
Европа23:21
Реал опережает другие клубы в гонке за самого дорогого игрока чемпионата Аргентины
Европа22:48
Клуб Миколенко скоро получит нового владельца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK