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Экс-пилот Астон Мартин досрочно стал чемпионом мира в Формуле-Е

Джейк Деннис стал первым британским победителем серии.
Сегодня, 00:18
Джейк Деннис / Getty Images
Джейк Деннис / Getty Images

Пилот Андретти Джейк Деннис досрочно стал новым чемпионом мира в Формуле-Е.

Британскому пилоту удалось оформить чемпионский титул за одну гонку до конца сезона несмотря на то, что в гонке в Лондоне он пришел лишь вторым.

Заезд в Британии обещал быть очень жарким, так оно и вышло. Перед началом гонки сразу четыре пилота имели шансы стать чемпионом мира, а сама сессия дважды прерывалась красными флагами.

По итогу победителем стал пилот Ягуара Митч Эванс, а пришедший вторым Деннис стал первым в истории серии британским чемпионом мира. 

Для Джейка это третий сезон в Формуле-Е, ранее он выступал в GP3, ДТМ и других чемпионатах, а также был гонщиком по развитию Астон Мартин в Формуле-1.

С расписанием и результатами Гран-при Бельгии Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула-Е

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