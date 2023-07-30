Экс-пилот Астон Мартин досрочно стал чемпионом мира в Формуле-Е

Пилот Андретти Джейк Деннис досрочно стал новым чемпионом мира в Формуле-Е.

Британскому пилоту удалось оформить чемпионский титул за одну гонку до конца сезона несмотря на то, что в гонке в Лондоне он пришел лишь вторым.

Заезд в Британии обещал быть очень жарким, так оно и вышло. Перед началом гонки сразу четыре пилота имели шансы стать чемпионом мира, а сама сессия дважды прерывалась красными флагами.

По итогу победителем стал пилот Ягуара Митч Эванс, а пришедший вторым Деннис стал первым в истории серии британским чемпионом мира.

Для Джейка это третий сезон в Формуле-Е, ранее он выступал в GP3, ДТМ и других чемпионатах, а также был гонщиком по развитию Астон Мартин в Формуле-1.

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