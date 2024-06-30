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Расселл - победитель гран-при Австрии

Пилот Мерседес одержал победу благодаря столкновению конкурентов.
Сегодня, 17:30

В рамках сезона Формулы-1 состоялось Гран-При Австрии.

Главным моментом этой гонки стало эпическое столкновение Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, из-за которого оба выбыли из борьбы за победу.

Норрис, в итоге, вообще не финишировал, а Ферстаппен сумел замкнуть пятерку.

При таких обстоятельствах, другие гонщики получили шанс на триумф, которым лучше всего воспользовался Джордж Рассел, выиграв свою вторую гонку в карьере. Сразу за ним финишировал Оскар Пиастри, замкнул тройку лидеров Карлос Сайнц, а в шаге от нее остановился Льюис Хэмилтон

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