Вольфф: Мои слова Расселлу были самой глупой вещью, которую я сделал за 12 лет в Мерседес
Пилот Мерседес Джордж Расселл стал триумфатором Гран-при Австрии после того, как Макс Ферстаппен и Ландо Норрис покинули борьбу за победу в результате столкновения на 64 круге гонки.
Сразу после данного инцидента на связь с Расселлом вышел руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф, который сказал: "Джордж, ты можешь выиграть это! Ты можешь выиграть это, Джордж!".
Но в своем волнении Вольфф не проверил по GPS, где находится Расселл, чтобы убедиться, что радиосообщение не отвлечет его внимание.
В тот момент Джордж тормозил перед третьим поворотом, так что его ответ получился резким.
"Просто дайте мне, черт возьми, ехать!", — сказал британец.
Toto: "You can win this George"— Formula 1 (@F1) June 30, 2024
George: "Just let me ****** drive!"
😆#F1 #AustrianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/1vYjLzAMhX
Читай также: Норрис - об аварии с Ферстаппеном: Я потеряю уважение к нему, если он не признает свою вину
После гонки Вольф признал, что для него это был неловкий момент и почти наверняка самый глупый поступок, который он сделал за время своего пребывания в Мерседес.
"Думаю, я довольно хорошо знаю гонщиков и то, что их нужно время от времени подбадривать или переориентировать. Думаю, я знаю психологию", - цитирует австрийца Motorsport.
"Но это самая глупая вещь, которую я сделал за 12 лет в Мерседес. Мне всегда будет стыдно за это, потому что вы смотрите на то, когда вы отправляете сообщение пилоту. Вы не делаете этого при торможении или на высокой скорости в поворотах".
"Но я не смотрел по GPS, где он был. Я просто видел, как эти двое (Ферстаппен и Норрис) вынесли друг друга, и мы этого ожидали. Я на эмоциях нажал кнопку и сказал: "Мы можем победить". Я мог бы уничтожить его этим сообщением. Представьте, как бы это было!".
"Я эмоционален. Мне нравится, что у нас все хорошо, и мне нравится видеть, как Льюис (Хэмилтон) и Джордж преуспевают. Я просто увлекся этой ситуацией. Думаю, именно это он сказал потом. А если серьезно… это было неловко".
Напомним, что коллега Тото Вольффа из МакЛарен Андреа Стелла намекнул, что ФИА должна лучше реагировать на инциденты, которые привели к столкновению Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!