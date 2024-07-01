Вольфф: Мои слова Расселлу были самой глупой вещью, которую я сделал за 12 лет в Мерседес

Руководитель Мерседес только потом понял, что своим сообщением он чуть не отвлек пилота, который внезапно стал лидером Гран-при.

Пилот Мерседес Джордж Расселл стал триумфатором Гран-при Австрии после того, как Макс Ферстаппен и Ландо Норрис покинули борьбу за победу в результате столкновения на 64 круге гонки.

Сразу после данного инцидента на связь с Расселлом вышел руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф, который сказал: "Джордж, ты можешь выиграть это! Ты можешь выиграть это, Джордж!".

Но в своем волнении Вольфф не проверил по GPS, где находится Расселл, чтобы убедиться, что радиосообщение не отвлечет его внимание.

В тот момент Джордж тормозил перед третьим поворотом, так что его ответ получился резким.

"Просто дайте мне, черт возьми, ехать!", — сказал британец.

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После гонки Вольф признал, что для него это был неловкий момент и почти наверняка самый глупый поступок, который он сделал за время своего пребывания в Мерседес.

"Думаю, я довольно хорошо знаю гонщиков и то, что их нужно время от времени подбадривать или переориентировать. Думаю, я знаю психологию", - цитирует австрийца Motorsport.

"Но это самая глупая вещь, которую я сделал за 12 лет в Мерседес. Мне всегда будет стыдно за это, потому что вы смотрите на то, когда вы отправляете сообщение пилоту. Вы не делаете этого при торможении или на высокой скорости в поворотах".

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"Но я не смотрел по GPS, где он был. Я просто видел, как эти двое (Ферстаппен и Норрис) вынесли друг друга, и мы этого ожидали. Я на эмоциях нажал кнопку и сказал: "Мы можем победить". Я мог бы уничтожить его этим сообщением. Представьте, как бы это было!".

"Я эмоционален. Мне нравится, что у нас все хорошо, и мне нравится видеть, как Льюис (Хэмилтон) и Джордж преуспевают. Я просто увлекся этой ситуацией. Думаю, именно это он сказал потом. А если серьезно… это было неловко".

Напомним, что коллега Тото Вольффа из МакЛарен Андреа Стелла намекнул, что ФИА должна лучше реагировать на инциденты, которые привели к столкновению Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

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