Расселл раскрыл секрет успеха в квалификации Гран-при Китая

Пилот Мерседес Джордж Расселл показал второе время в квалификационных заездах на Международном автодроме Шанхая. Британец следовал подходу Рейсинг Буллз, сообщает The Race.

"Мы посмотрели на то, что делают в Рейсинг Буллз, поскольку они были очень быстры", – признался Расселл.

Лидер Мерседес обратил внимание на подход Юки Цуноды и Изак Аджара на кругах подготовки. Как следствие, британский гонщик сделал его более длинным и сумел отыграть больше времени на боевом круге. В частности, только в 9-м повороте Расселл снял две "десятки".

Напомним, австралиец Пиастри завоевал дебютный поул на Гран-при Китая.

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