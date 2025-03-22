iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Расселл раскрыл секрет успеха в квалификации Гран-при Китая

Британский гонщик будет стартовать с первого ряда.
Сегодня, 18:41       Автор: Антон Федорцив
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл показал второе время в квалификационных заездах на Международном автодроме Шанхая. Британец следовал подходу Рейсинг Буллз, сообщает The Race.

"Мы посмотрели на то, что делают в Рейсинг Буллз, поскольку они были очень быстры", – признался Расселл.

Лидер Мерседес обратил внимание на подход Юки Цуноды и Изак Аджара на кругах подготовки. Как следствие, британский гонщик сделал его более длинным и сумел отыграть больше времени на боевом круге. В частности, только в 9-м повороте Расселл снял две "десятки".

Напомним, австралиец Пиастри завоевал дебютный поул на Гран-при Китая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес джордж расселл

Статьи по теме

"Хочет списать свой сезон после первого уикенда": Пиастри высмеял заявления о доминировании Макларен "Хочет списать свой сезон после первого уикенда": Пиастри высмеял заявления о доминировании Макларен
Не Астон Мартин: руководитель Макларен "отправил" Ферстаппена в другую конюшню Не Астон Мартин: руководитель Макларен "отправил" Ферстаппена в другую конюшню
Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:50
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением
Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
Формула 121:17
Ферстаппен отреагировал на неудачные результаты Лоусона
Европа20:57
Малиновский рассказал, какой совет дает ему Виейра
ЧМ-202620:55
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс примет Казахстан, Чехия встретится с Фарерами
Европа20:39
Гарсия: Я знаю, что мы можем справиться с Украиной
Европа20:38
Флик согласовал первый летний трансфер Барселоны
Бокс20:00
"Ему нужна страховка": промоутер Джошуа отреагировал на вызов нахального блогера
Европа19:59
Де Брюйне рассказал, чего не хватило Бельгии в первом матче против Украины
Биатлон19:42
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK