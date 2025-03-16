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Автоспорт

Расселл: Вот это и есть настоящая Формула-1

Британец остался под впечатлением после Гран-при.
Сегодня, 08:47
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл прокомментировал гонку в Альберт-Парке.

Напомним, что британец финишировал третьим на Гран-при Австралии. Расселлу удалось продемонстрировать завидную стабильность в наполненной хаосом гонке.

При этом сам Джордж признался, что гонка пусть и выдалась очень сложной, так же она была и очень захватывающей. Именно такой и должна быть Формула-1.

"Отличная гонка и итоговое третье место на финише. Ландо большой молодец. Когда ты лидируешь, подобная хаотичная гонка – это просто твой худший кошмар, но Ландо отлично справился. Как и Кими Антонелли, который сумел отыграться и пробиться на пятое место – впечатляющее выступление.

Я очень рад тому, что в итоге оказался на подиуме. Мне очень понравилась гонка. Я надеялся, что два соперника впереди все-таки ошибутся и у меня появится шанс проскользнуть вперед. Но да, условия были очень трудными.

Вот это и есть настоящая Формула-1, в этом ее суть. Надеюсь, что всем зрителям понравилась эта гонка", – рассказал Расселл после заезда.

Со всеми результатами Грран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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