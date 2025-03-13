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Автоспорт

Расселл - о продлении контракта: Хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона

Мерседес также пока не форсирует новое соглашение.
Сегодня, 17:59
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл признался, что не торопиться продлевать контракт с командой.

Напомним, соглашение британца с немецкой командой истекает по окончании сезона-2025.

Расселл заявил, что сейчас и он, и команда намерены посмотреть, как сложится сезон, а потом уже решать, стоит ли им продолжать сотрудничество.

"Если ты выступаешь на высоком уровне, люди будут хотеть тебя заполучить. И я бы не сказал, что буду торопиться продлить свой контракт, если команда этого не хочет. В общем это работает в обе стороны. И мы никуда не спешим. Мы хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона.

Мы также хотим посмотреть, как мы будем работать над развитием болида 2026 года. Нас ждет кардинальное изменение технического регламента, и речь идет не только о сезоне-2026, но и о долгосрочных перспективах в целом.

Так что все не так просто – нельзя просто взять и сказать: "Давайте подпишем новый контракт". И идти дальше. Мы говорим о том, что будет происходить в наших жизнях в ближайшие три-четыре-пять лет. Когда наступит подходящий момент, мы обсудим все эти вопросы", - цитирует пилота racingnews365.

Напомним, что уже завтра, 14 марта, стартует 75-й сезон Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джордж расселл

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