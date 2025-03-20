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Автоспорт

"Хочет списать свой сезон после первого уикенда": Пиастри высмеял заявления о доминировании Макларен

Австралийский пилот отреагировал на оценку болида одним из конкурентов.
Сегодня, 16:59       Автор: Антон Федорцив
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Гонщик Мерседес Джордж Расселл после первого этапа сезона-2025 отдал чемпионские титулы Макларен. 23-летний Оскар Пиастри назвал смешными заявления британца, сообщает Crash.Net.

"В последние недели Джордж выдал несколько забавных вещей. Посмотрим. Знаете, позади только одна гонка, где мы были конкурентоспособными в последние годы, хотя наша машина не доминировала в стиле Ред Булл.

Впереди другие автодромы, где у нас будет больше проблем. Бесспорно. Если он хочет списать свой сезон после первого уикенда, пусть списывает. Но, по моему мнению, мы все прекрасно осознаем, что Мельбурн был исключительным уикендом, а не нормой", – заявил австралиец.

На стартовом гран-при сезона триумфовал пилот Макларен Ландо Норрис. Пиастри же из-за вылета с трассы финишировал на 10-й позиции. В свою очередь Расселл поднялся на третью ступень подиума.

К слову, ранее экс-менеджер Джордан скончался в 76 лет после курсов химиотерапии.

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