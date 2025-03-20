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Автоспорт

Разрешил дебютировать Шумахеру: умер знаменитый экс-владелец конюшни Формулы-1

Основатель одной из команд Королевы автоспорта долго боролся с болезнью.
Сегодня, 10:57       Автор: Антон Федорцив
Эдди Джордан / Getty Images
Эдди Джордан / Getty Images

Эдди Джордан отошел в вечность на 77-м году жизни. Бизнесмен скончался в ночь на четверг, сообщает BBC Sport.

Основатель одноименной конюшни Формулы-1 в декабре прошлого года признался, что борется с онкологией. До февраля он прошел четыре курса химиотерапии. Прогнозы врачей по поводу будущего Джордана были положительными.

После посредственной карьеры гонщика ирландец стал спортивным менеджером. В 1991 году он основал команду Джордан и дебютировал в F1. Тогда же за рулем команды первую в карьере гонку провел семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Пик Джордан пришелся на сезон-1999. Немец Хайнц-Харальд Френтцен тогда одержал 2 победы и финишировал третьим в общем зачете пилотов, а конюшня заняла 3-е место в Кубке конструкторов. В 2005 году Джордан продал команду, ставшую после нескольких трансформаций Астон Мартин.

К слову, ранее руководитель Макларен Браун "отправил" Ферстаппена в Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Джордан

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