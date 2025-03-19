Не Астон Мартин: руководитель Макларен "отправил" Ферстаппена в другую конюшню

Босс конюшни Формулы-1 Макларен Зак Браун поделился мыслями о будущем Макса Ферстаппена. Функционер спрогнозировал переход пилота Ред Булл в другую команду, сообщает The Telegraph.

"По моему мнению, он покинет команду в конце года и, скорее всего, перейдет в Мерседес. Были слухи о возможном переходе в Астон Мартин, к которому присоединился Эдриан Ньюи. Но, несмотря на величие Эдриана, для успеха нужна сплоченная команда, культура, нужно время для этого.

Если бы я делал ставку, то выбрал бы Мерседес. За прошедшие 10 лет они семь или восемь раз выигрывали Кубок конструкторов. Они одержали победы в пяти гонках в прошлом году. Они стабильны.

Известно, что Макс нравится Тото Вольффу. Кроме того, в Мерседес все прекрасно с силовыми установками в плане регламента следующего года", – рассказал Браун.

Ферстаппен начал девятый полный сезон за рулем Ред Булл. Нидерландский гонщик за это время выиграл 4 титула и еще дважды был третьим в общем зачете пилотов.

Кстати, ранее Ред Булл и еще три конюшни получили логистические проблемы перед Гран-при Китая.

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