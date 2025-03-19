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Автоспорт

У четырех команд возникли логистические проблемы перед Гран-при Китая

Самолет с оборудованием и покрышками сломался.
Сегодня, 12:55
Getty Images
Getty Images

Несколько команд Формулы-1 немного опаздывают на Гран-при Китая, сообщает racingnews365.

Мерседес, Уильямс, Ред Булл и Макларен позднее остальных полчат свое оборуудование из-за поломки самолета.

Также этим же рейсом должны были прилететь в Шанхай и покрышки Pirelli.

В связи с этим ФИА пошла командам на встречу и немного смягчила правила комендантского часа. У команд будет дополнительные пять часов, чтобы приготовиться к гоночному уик-энду.

Ранее также сообщалось, что ведущие Grand Tour вернутся с новым шоу.

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