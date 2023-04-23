Хэмилтону посоветовали уйти из Мерседес в "стиле Бекхэма"

Основатель одной из команд Формулы 1 объяснил, почему сэр Льюис должен попробовать свои силы где-нибудь еще.

Нынешний сезон стал для Льюиса Хэмилтона уже одиннадцатым в Мерседесе - команде, в которой он выиграл шесть из своих семи чемпионских титулов.

Однако после скандального финала сезона-2021, британец пока что никак не может побороться за свой восьмой рекордный титул.

По мнению основателя и бывшего владельца команды Джордан (ныне Астон Мартин) Эдди Джордана, Хэмилтону стоит попрощаться с "серебряными стрелами".

"Он явно хочет выиграть свой восьмой титул. Я думаю, что он должен перейти в Феррари, но это я просто несу чушь", — цитирует Джордана talkSPORT. "Причина в том, что я не хочу, чтобы он затух. Когда он был в МакЛарен, у него все получалось, но он быстро перешел в Мерседес".

"Я был одним из людей вместе с Никки Лаудой, которые помогли этому случиться. Затем появился обновленный Льюис Хэмилтон, и мы знаем, что он сделал за это время. Однако, я думаю, ему пора двигаться дальше".

"Если есть возможность пойти куда-то, он должен пойти в Феррари, потому что каждый великий чемпион должен хотя бы немного поработать в Феррари, потому что она просто источает стиль и величие".

Источник: Getty Images

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Джордан объяснил, почему Хэмилтон должен решиться на такой шаг.

"Я верю, что Льюис находится в переходном периоде. Он находится в периоде своей жизни, когда он достиг такого величия, с достоинством, стилем и целостностью".

"Ему очень нравится рок-н-ролл, его рэп-музыка, и у него есть целая группа людей, с которыми он готов шагнуть в ту эпоху. Он, безусловно, потрясающая модель, и его лицо соответствует его имиджу".

"Его образ способствует признанию, и то, что он сделал, немного похоже на Дэвида Бекхэма, который переехал из Британии в Европу, США, и теперь он является синонимом штатов, он везде. То же самое касается и Льюиса: его все знают и он может делать все, что захочет".

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон заработал 38 очков. После трех Гран-при он занимает четвертое место в личном зачете пилотов, уступая лидеру в лице Макса Ферстаппена 31 очко.