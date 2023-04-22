Главред журнала, который опубликовал фейковое интервью с Шумахером, лишился поста

Немецкий журнал Die Aktuelle, в качестве извинений перед семьей Шумахера, уволили главного редактора.

Напомним, что ранее в Сети появилось интервью с Михаэлем, написанное нейросетью. В результате чего семья пилота подала иск в суд.

Издание, а также владеющая им медиагруппа принесли свои извинения семейству, а дабы дело не дошло до иска уволили главреда Анне Хоффман.

"Безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которую мы и наши читатели ожидают от такого издателя как Funke", –говорится в официальном заявлении.

Ранее, напомним, свой иск иск против властей Канады подал никита мазепин.