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Семья Шумахера подаст в суд из-за скандального интервью с искусственным интеллектом

Издание решило похайпиться на теме искусственного интеллекта, создав интервью с "Красным бароном".
Сегодня, 18:36
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Семья Михаэля Шумахера планирует судебный иск против немецкого еженедельника из-за "интервью" с семикратным чемпионом мира Формулы 1, которое было сгенерировано искусственным интеллектом.

Об этом в интервью Reuters сообщил представитель семьи немецкого гонщика.

"Красный барон" не появлялся на публике с тех пор, как в декабре 2013 года во время катания на лыжах во французских Альпах он получил серьезную черепно-мозговую травму.

На обложке последнего номера Die Aktuelle был изображен улыбающийся Шумахер, а заголовок гласил: "Михаэль Шумахер: первое интервью". В подзаголовке было добавлено: "Звучит обманчиво правдоподобно".

Так называемые цитаты Шумахера гласили: "Моя жизнь полностью изменилась после несчастного случая. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи".

"Я был настолько тяжело ранен, что несколько месяцев пролежал в своего рода искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться".

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В конце концов выяснилось, что все цитаты Михаэля были сгенерированы искусственным интеллектом.

После несчастного случая семья Шумахера держит в строжайшем секрете нынешнее состояние 54-летнего немца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

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