Ферстаппен: Никогда не думал о статистике Шумахера и Хэмилтона

В следующем сезоне Макс Ферстаппен постарается завоевать третий чемпионский титул подряд, что поставит его в один ряд с Джеком Брэбемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной, на счету которых также по три титула.

Рекордсменами же являются 7-кратные чемпионы мира Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Однако, по словам самого Макса, он уже добился всего, чего хотел, и не стремится попасть в какие-либо статистические показатели.

"Я думаю, что уже достиг большего, чем мог когда-либо мечтать, поэтому я всегда просто стараюсь выжать из себя максимум", — цитирует Ферстаппена Crash.

"Я действительно не думаю о том, где я нахожусь среди всех величайших пилотов всех времен с точки зрения титулов или побед. Я просто хочу делать свою работу. Я никогда не был парнем, который любит статистику или что-то в этом роде".

"Я всегда хочу по итогам гоночного уик-енда сказать себе, что я действительно выжал из себя все. Это и сделает меня счастливым. И если когда я завершу карьеру, я оглянусь на свои годы в Формуле 1 и смогу сказать, что я сделал все, что мог, вот тогда я буду счастлив".

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На данный момент Макс Ферстаппен является самым молодой гонщиком, который появлялся на стартовой решетке (17 лет и 166 дней), и самым молодым победителем Гран-при (18 лет, 228 дней).