Леклер заявил, что не ведет переговоры с Феррари о новом контракте
Шарль Леклер ответил на заявления о том, что он может покинуть Феррари и перейти в Мерседес, один из главных конкурентов Скудерии, если команда не сможет гарантировать ему борьбу за чемпионский титул.
По словам монегаска, он пока что не ведет переговоры с командой по продлению контракта. Старая сделка подойдет к концу после сезона-2024.
"Я знаю, что вы беспокоитесь, что я перейду в Мерседес. Но правда заключается в том, что переговоров вообще нет", - цитирует Шарля RacingNews365.
"Здесь, в Феррари, я хорошо себя чувствую. Я чувствую энтузиазм людей, которые здесь работают. Мысль о победе с Феррари меня воодушевляет".
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Леклера связывают с переходом в Мерседес, так как по окончанию сезона 2024 года завершится контракт Льюиса Хэмилтона, который может задуматься о завершении карьеры.