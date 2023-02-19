Леклер заявил, что не ведет переговоры с Феррари о новом контракте

Действующее соглашение между Скудерией и монегаском завершится в конце 2024 года.

Шарль Леклер ответил на заявления о том, что он может покинуть Феррари и перейти в Мерседес, один из главных конкурентов Скудерии, если команда не сможет гарантировать ему борьбу за чемпионский титул.

По словам монегаска, он пока что не ведет переговоры с командой по продлению контракта. Старая сделка подойдет к концу после сезона-2024.

"Я знаю, что вы беспокоитесь, что я перейду в Мерседес. Но правда заключается в том, что переговоров вообще нет", - цитирует Шарля RacingNews365.

"Здесь, в Феррари, я хорошо себя чувствую. Я чувствую энтузиазм людей, которые здесь работают. Мысль о победе с Феррари меня воодушевляет".

Читай также: В МакЛарене не верят, что смогут бороться с Ред Булл, Феррари и Мерседесом

Леклера связывают с переходом в Мерседес, так как по окончанию сезона 2024 года завершится контракт Льюиса Хэмилтона, который может задуматься о завершении карьеры.