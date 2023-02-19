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Автоспорт

В МакЛарене не верят, что смогут бороться с Ред Булл, Феррари и Мерседесом

Британская команда реалистично смотрит на свои шансы в следующем сезоне.
Сегодня, 13:19
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

До старта сезона 2023 года осталось меньше месяца. На следующей неделе команды проведут тесты в Бахрейне, где пройдет первый Гран-при чемпионата.

Руководитель МакЛарена Андреа Стелла рассказал о целях команды, сразу обозначив реальные ожидания.

"Наша главная цель — продолжать совершенствоваться день ото дня", — цитирует Стеллу GP Blog. "На самом деле, мы знаем, что три лучшие команды сейчас вне досягаемости. Это значит, что мы будем бороться за 4-е место, и мы хотели бы оставаться на этой позиции в течение всего сезона".

"Мы реалистично смотрим в краткосрочную перспективу. За зиму была проделана действительно хорошая работа над машиной, мы знаем, что некоторые области машины могут быть усовершенствованы. У нас есть эти разработки, и мы надеемся, что скоро мы сможем их использовать".

Источник: Getty Images

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Исполнительный директор британского коллектива Зак Браун согласился со словами Стеллы, сделав акцент на реализме.

"Я бы не хотел предсказывать регулярные подиумы, потому что вы не знаете, насколько сильны будут другие команды, а ведь у них отличные составы пилотов", - сказал Браун.

"Прошлый год был трудным. У нас была проблема, связанная с тем, чтобы две машины могли конкурировать друг с другом. Я думаю, что у нас были некоторые недостатки в болиде, которые мы теперь лучше понимаем и исправляем. Поэтому я хотел бы думать, что в этом году конкуренция будет выше, чем в прошлом".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем предстоящего сезона Формулы 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес макларен Ред Булл

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