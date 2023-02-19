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Хэмилтон - о запрете ФИА на политические высказывания: Ничто не помешает мне высказывать свое мнение

При этом британец не планирует получать штрафные очки за нарушение нового правила.
Сегодня, 09:53
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В декабре ФИА обновила Международный спортивный кодекс, включив в него пункт, требующий от пилотов предварительного письменного разрешения делать или демонстрировать "политические, религиозные и личные заявления или комментарии".

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что продолжит высказывать свое мнение по важным социальным вопросам, несмотря на новое правило ФИА. 7-кратный чемпион мира всегда активно освещал различные проблемы во время гоночных уик-ендов. Это же он планирует делать и дальше, сообщает ESPN.

"Меня это не удивляет", — сказал Хэмилтон о решении ФИА на пресс-конференции после презентации болида Мерседес 2023 года. 

"Но ничто не помешает мне говорить о вещах, которыми я увлечен, и о проблемах, которые есть. Спорт все еще несет ответственность за то, чтобы высказываться, повышать осведомленность по важным темам, особенно когда мы путешествуем по всем этим разным местам. Так что для меня ничего не меняется".

При этом Льюис признался, что не хочет получить спортивный штраф, чтобы выразить политический протест или осветить конкретную проблему без разрешения.

"Я думаю, было бы глупо говорить, что я хотел бы получить штрафные очки за высказывания о вещах. Но, как я уже сказал, я все еще буду высказывать свое мнение. У нас все еще есть эта платформа, и нам еще нужно решить много вещей".

"Поддержка со стороны Стефано Доменикали была потрясающей, и я думаю, что все гонщики были очень согласны со свободой слова".

Напомним, что сезон 2023 года стартует в Бахрейне 3 марта. С 23 по 25 февраля в Сахире пройдут предсезонные тесты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес ФИА Льюис Хэмилтон

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