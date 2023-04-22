Мазепин подал в суд на власти Канады

Бывший пилот Хаас росиянин никита мазепин подал иск против властей Канады.

Гонщик требует от министра иностранных дел Мелани Жоли исключения своего имени из санкционного списка. В нем также находятся его отец со своей компанией Уралкалий.

Санкции не позволяют мазепину участвовать в гонках в Канаде, а также заключать контракты с любыми канадскими командами. А это почти до нуля снижает шансы пилота вернутся в Формулу-1.

Также стоит отметить, что в ближайшее время начнутся переговоры по поводу мест проведения гонок в сезоне-2024, а значит времени чтобы выиграть суд у мазепина осталось совсем мало. Если он останется без места на еще один год, вернуться в автоспорт будет невозможно.

Напомним, ранее в суд подала и семья Михаэля Шумахера за поддельное интервью с легендарным пилотом.