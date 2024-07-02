Вольфф рассказал, когда стоит ждать Ферстаппена в Мерседес

Руководитель команды Мерседес Тото Вольф давно не скрывает, что он хочет переманить Макса Ферстаппена у Ред Булл.

Выступая в интервью с комментатором Sky Sports F1 Мартином Брандлом, Вольф указал, что не стоит ждать нидерландца в следующем сезоне в качестве замены Льюиса Хэмилтона, который уйдет в Феррари. Но в то же самое время австриец намекнул на 2026 год.

"Рассматривает ли Макс Ферстаппен возможность присоединиться к Мерседес в 2025 году? Нет. Для этого нет причин. Зачем ему это? Машина Ред Булл доминирует. Возможно, он будет выигрывать каждую гонку, и гонщик всегда будет искать такую ​​машину", - цитирует Вольффа RacingNews365.

"2026 год — наш главный год, в котором многое меняется. И я думаю, что было бы весьма привлекательно выступать в нашей команде. Но будет ли это Макс и сможет ли он расторгнуть свой контракт, я не знаю. Все эти перемещения пилотов – это еще не конец истории".

Источник: Getty Images

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"Хорнер сказал, что Макс останется. Давайте посмотрим, мы оставим его с этой идеей. Мы посмотрим, станет ли W15 (болид "серебряных стрел" 2024 года) машиной, которая может убедить Макса".

"Я думаю, Макс - тот, кто выигрывает гонки, а не Ред Булл. RB20 (болид "быков" 2024 года) хорош, но Перес с ним не справляется. Это Макс, кто делает разницу".

Ранее Тото Вольфф признался, что его сообщение Джорджу Расселлу по радио во время Гран-при Австрии стало самой глупой вещью, которую он сотворил за 12 лет в Мерседес.

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