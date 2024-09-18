Зинченко анонсировал выход автобиографии

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко выпустит автобиографическую книгу. Об этом рассказал сам игрок в своем Instagram.

Зинченко открыл предзаказ для всех желающих приобрести это творение. Оно выйдет в свет 24 октября.

Книга получила название Believe (Верить - прим.)

Автобиография написана на английском языке и будет иметь примерно 300 страниц. Купить книгу с автографом Зинченко можно в британской розничной сети по продаже книг Waterstones за 22 фунта, что в пересчете на украинскую валюту составляет 1207 гривны.

В электронном варианте ее можно приобрести на сайте Amazon и прочитать в приложении Amazon Kindle. Стоить это будет 8.8 фунта, или 482 гривны.

«Я упорно работал над тем, чтобы рассказать историю о том, как я прошел путь от любительского футбола до выступлений за две лучшие команды современной эпохи.

Наконец, это произошло. Believe выходит 24 октября», - прокомментировал выход автобиографии Зинченко.

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