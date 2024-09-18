iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко анонсировал выход автобиографии

Украинец выпустит книгу о своей жизни.
Сегодня, 20:34
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко выпустит автобиографическую книгу. Об этом рассказал сам игрок в своем Instagram.

Зинченко открыл предзаказ для всех желающих приобрести это творение. Оно выйдет в свет 24 октября.

Книга получила название Believe (Верить - прим.)

Автобиография написана на английском языке и будет иметь примерно 300 страниц. Купить книгу с автографом Зинченко можно в британской розничной сети по продаже книг Waterstones за 22 фунта, что в пересчете на украинскую валюту составляет 1207 гривны.

В электронном варианте ее можно приобрести на сайте Amazon и прочитать в приложении Amazon Kindle. Стоить это будет 8.8 фунта, или 482 гривны.

«Я упорно работал над тем, чтобы рассказать историю о том, как я прошел путь от любительского футбола до выступлений за две лучшие команды современной эпохи.

Наконец, это произошло. Believe выходит 24 октября», - прокомментировал выход автобиографии Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом
Арсенал может отдать Зинченко в Серию А Арсенал может отдать Зинченко в Серию А
Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально
Невилл: Зинченко будет показывать уверенную игру в матчах против команд из нижней части таблицы Невилл: Зинченко будет показывать уверенную игру в матчах против команд из нижней части таблицы
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:08
Судаков - худший игрок матча Болонья - Шахтер по версии статистических порталов
НБА22:50
Продажа Бостона создает проблемы для расширения НБА
Европа22:36
Тренер Арсенала оценил состояние травмированного капитана команды
Украина22:35
Календарь Динамо: "бело-синие" справились с Ворсклой
Европа22:29
Матвиенко - игрок матча Шахтер - Болонья по версии УЕФА
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" устояли в игре с Болоньей
Европа22:11
Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей
Лига Чемпионов21:58
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с Болоньей, Манчестер Сити - Интер, ПСЖ - Жирона
Бокс21:52
Джошуа признался, думает ли о третьем бое с Усиком перед поединком с Дюбуа
Лига Чемпионов21:50
Шахтер дотерпел и удержал ничейный результат матча против Болоньи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK