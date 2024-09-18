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Косенко - о разгроме Анголы: Есть ошибки, но в целом все хорошо

Тренер сборной Украины поделился впечатлениями от матча чемпионата мира.
Сегодня, 19:58
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу на Анголой во втором туре чемпионата мира-2024.

После поражения 1:7 в стартовом поединке с Аргентиной "сине-желтые" затем разгромили ангольцев со счетом 7:2.

Читай также: Украина реабилитировалась за поражение от Аргентины, разгромив Анголу

"Все от нас зависело. Должны выигрывать эти игры и двигаться дальше. Хочу поблагодарить ребят за плодотворный труд и мастерство. Надо забывать и настраиваться на следующий матч.

В любой игре все равно есть ошибки. Есть моменты, которые нужно разобрать. Но если брать в целом - ребята хорошо поработали. В целом все хорошо", - приводит слова Косенко Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2024 по футзалу.

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