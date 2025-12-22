iSport.ua
"Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола

Экс-чемпион остался не полностью удовлетворен, несмотря на победу нокаутом.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о своем победном бое против блогера Джейка Пола.

Британский боксер отметил, что нужно было продемонстрировать лучшее выступление и сам ожидал от себя большего.

Читай также: "Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом

"Я пытался доносить удары, когда мог. Бой был немного хаотичным. Но когда я систематически его ломал, то попадал правой рукой. Я донес удар справа, и рефери дал отмашку. Мне бы хотелось доносить больше ударов по корпусу, но в этот раз не получилось. Возможно, это получится в будущем, однако в конечном итоге мы все равно сделали свою работу.

Мне нужно было выступить лучше. Это победа, но не успех. Я думаю, что мой тренер ожидал от меня большего, как и я сам. Но нельзя повернуть время вспять. Мне нужно двигаться дальше. Сейчас я должен оставить это в прошлом. Я не могу жить этой победой. Мне нужно многое улучшить. Так что я не рад", - приводит слова Джошуа The Ring.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

