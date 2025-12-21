iSport.ua
"Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом

Новозеландец поделился мыслями о поединке экс-чемпиона с блогером.
Сегодня, 18:51       Автор: Игорь Мищук
Джошуа одолел Пола / Getty Images
Джошуа одолел Пола / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал досрочную победу Энтони Джошуа над шоуменом Джейком Полом.

Новозеландец отметил, что британский боксер хорошо выполнил свою работу.

Читай также: "Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола

"Я думаю, что Джошуа сделал то, что должен был сделать. Ему понадобилось для этого время. Джошуа пришлось ломать Пола и гоняться за ним, чтобы выбрасывать свои мощные удары.

Был ли бой слишком долгим? Нет. Когда ты дерешься против соперника, который много двигается, тебе приходится ждать момента и подбирать удары. Это то, что сделал Джошуа. Так что я его поздравляю.

Пол действительно отважный мужик. Я очень впечатлен. Он проделал отличную работу", - сказал Паркер в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

