Ювентус собирается в январе подписать хавбека Интера

Полузащитник Интера Давиде Фраттези может продолжить карьеру в Ювенусе.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport, туринский клуб рассматривает возможность подписания 26-летнего итальянского хавбека во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что "нерадзурри" готовы отпустить игрока, не имеющего постоянной игровой практики в команде, и оценивают его в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фраттези принял участие в 14 матчах в составе Интера, записав на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус подготовил новый контракт молодому лидеру.

