Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок

У Даниэле Ругани возникли проблемы во время матча против Ромы.

Как сообщает пресс-служба Ювентуса, у защитника возникли мышечные проблемы.

Уже в понедельник, 22 декабря, медицинский штаб туринского клуба выявил умеренное повреждение внутренней икроножной мышцы правой ноги.

Отмечается, что через 10 дней будет проведён повторный осмотр, чтобы определить точные сроки восстановления. Однако издание Sky Sport Italia пишет, что Ругани может пропустить из-за повреждения до шести недель.

К слову, Барселона и Ливерпуль хотят приобрести защитника из клуба Серии А.

