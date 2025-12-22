iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок

До шести недель вне игры.
Сегодня, 12:39       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэле Ругани / Getty Images
Даниэле Ругани / Getty Images

У Даниэле Ругани возникли проблемы во время матча против Ромы.

Как сообщает пресс-служба Ювентуса, у защитника возникли мышечные проблемы.

Уже в понедельник, 22 декабря, медицинский штаб туринского клуба выявил умеренное повреждение внутренней икроножной мышцы правой ноги.

Отмечается, что через 10 дней будет проведён повторный осмотр, чтобы определить точные сроки восстановления. Однако издание Sky Sport Italia пишет, что Ругани может пропустить из-за повреждения до шести недель.

К слову, Барселона и Ливерпуль хотят приобрести защитника из клуба Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Даниэле Ругани

Статьи по теме

Ювентус нанес дома поражение Роме Ювентус нанес дома поражение Роме
Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса
Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс14:59
"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом
Европа14:55
Турецкий клуб следит за защитником Динамо
НБА14:39
Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка
Европа14:16
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Другие страны14:14
Кубок африканских наций-2025: Мали сыграет с Замбией, ЮАР - с Анголой, а Египет - с Зимбабве
Теннис13:47
Стали известны обладатели wild card на Australian Open-2026
Европа13:22
Довбик может продолжить карьеру в Англии. Рома ведет переговоры
Бокс12:44
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Европа12:39
Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок
Европа11:54
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK