Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера

Ливерпуль нацелился на Бастони как на преемника ван Дейка.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Алессандро Бастоні / Getty Images
Алессандро Бастоні / Getty Images

Барселона из-за проблем с защитниками рассматривает подписание игрока Интера Алессандро Бастони.

Однако, по информации Mundo Deportivo, на Бастони нацелился Ливерпуль.

Отмечается, что "красные" считают, что 26-летний итальянский защитник может стать в составе новым ван Дейком, у которого контракт с Ливерпулем заканчивается летом 2027 года.

За этот сезон центральный защитник сыграл в 14 матчах Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, какими еще защитниками заинтересовалась Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Интер Милан

