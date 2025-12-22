iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Интера вернулся в родной клуб

Деян Станкович возглавил Црвену Звезду.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Деян Станкович / Getty Images
Деян Станкович / Getty Images

Црвена Звезда объявила о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера.

Ранее экс-игрок Црвены, Лацио и Интера треровал болотный спартак.

47-летний Станкович во второй раз в карьере возглавил "красно-белых". Ранее он руководил командой с 2019 по 2022 год, выиграв с ней три титула и два кубка страны.

В текущий момент Црвена Звезда идет второй в чемпионате, оставая от Партизана на одно очко.

Ранее также сообщалось, что Рома может подписать форварда Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деян Станкович

Статьи по теме

Деян Станкович посвятил Синише Михайловичу победу над Сассуоло Деян Станкович посвятил Синише Михайловичу победу над Сассуоло
Легенда Интера может возглавить клуб в случае увольнения Индзаги Легенда Интера может возглавить клуб в случае увольнения Индзаги
Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории
Легенда Интера - о требле: Нам повезло в Киеве, поэтому нужно было извлекать максимум Легенда Интера - о требле: Нам повезло в Киеве, поэтому нужно было извлекать максимум

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Рафинья официально завершил карьеру
Формула 120:25
Бывший технический директор Формулы-1 - о моторном скандале: Это просто использование правил по максимуму
Бокс20:05
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Другие страны19:58
Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства
Европа19:40
Ювентус собирается в январе подписать хавбека Интера
Формула 119:37
Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона
Бокс18:59
"Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола
Другие18:50
Плотницкий выиграл третий титул чемпиона мира с Перуджей
Европа18:31
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока
Европа18:15
Легенда Интера вернулся в родной клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK