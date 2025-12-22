Легенда Интера вернулся в родной клуб

Црвена Звезда объявила о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера.

Ранее экс-игрок Црвены, Лацио и Интера треровал болотный спартак.

47-летний Станкович во второй раз в карьере возглавил "красно-белых". Ранее он руководил командой с 2019 по 2022 год, выиграв с ней три титула и два кубка страны.

В текущий момент Црвена Звезда идет второй в чемпионате, оставая от Партизана на одно очко.

