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Легенда Интера может возглавить клуб в случае увольнения Индзаги

Станкович близок к возвращению в бывшую команду.
Сегодня, 12:50
Деян Станкович / Getty Images
Деян Станкович / Getty Images
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Бывший полузащитник Интера Деян Станкович может возглавить клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Бьязин.

Сербский специалист является главной кандидатурой на данный пост. Нынешнему наставнику Симоне Индзаги может грозить отставка из-за неудачных результатах в последних играх.

Напомним, Станкович выступал за Интер с 2004 по 2013 год. Последним местом работы именитого серба была Црвена Звезда, которую он тренировал с 2019 года по август 2022-го.

После 8 туров Серии А Интер занимает 9 строчку, набрав всего 12 баллов.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Деян Станкович
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