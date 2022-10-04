Легенда Интера может возглавить клуб в случае увольнения Индзаги

Станкович близок к возвращению в бывшую команду.

Бывший полузащитник Интера Деян Станкович может возглавить клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Бьязин.

Сербский специалист является главной кандидатурой на данный пост. Нынешнему наставнику Симоне Индзаги может грозить отставка из-за неудачных результатах в последних играх.

Напомним, Станкович выступал за Интер с 2004 по 2013 год. Последним местом работы именитого серба была Црвена Звезда, которую он тренировал с 2019 года по август 2022-го.

После 8 туров Серии А Интер занимает 9 строчку, набрав всего 12 баллов.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории.