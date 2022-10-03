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Бывшие игроки Интера и Ромы - претенденты на освободившееся место тренера Сампдории

Главный вопрос в том, захотят ли они идти в кризисную команду.
Вчера, 21:43
Деян Станкович и Даниеле Де Росси / Getty Images
Деян Станкович и Даниеле Де Росси / Getty Images
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После того, как Сампдория проиграла свой шестой матч из восьми в нынешнем сезоне Серии А, руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Джампаоло, который был назначен на должность меньше года назад.

Теперь "блучеркьяти" ищут кандидатов на освободившееся место. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Сампдория рассматривает вариант с приглашением экс-игрока миланского Интера Деяна Станковича, который на данный момент возглавляет Црвену Звезду.

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Также еще одним вариантом на замену Джампаоло является бывший игрок Ромы Даниеле Де Росси. 39-летний итальянец пока что работает помощником Роберто Манчини в сборной Италии.

Помимо двух легенд итальянского чемпионата в шорт-лист Самдории попали Клаудио Раньери, Роберто Д'Аверсо и Аурелио Андреаццоли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома интер сампдория Серия А Деян Станкович Даниеле Де Росси марко джампаоло
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