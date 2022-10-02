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Моуринью снял забавные видеоролики с клубного автобуса, с которого наблюдал за победой Ромы над Интером

Португалец в очередной раз продемонстрировал свою особенность.
Сегодня, 13:10
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images
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В рамках восьмого тура чемпионата Италии Рома на выезде встречалась с миланским Интером. Римский клуб сумел добыть волевую победу благодаря голам Дибалы и Смоллинга.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью не смог присутствовать на матче, ведь был дисквалифицирован после бурного поведения в матче Аталанты и Ромы (1:0).

Специалист не бросил своих подопечных, а отправился вместе с ними в Милан. Там он в клубном автобусе по телевизору внимательно смотрел за игрой своих футболистов.

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Португалец решил в Instagram опубликовать несколько веселых видео, чтобы развлечь фанатов: переживания по поводу игры, приставания к персоналу с разными вопросами. Наиболее ярким эпизодом стала реакция Жозе на победу, где он вместе с персоналом радуется триумфу.

Примечательно, что Моуринью после поединка пробрался в раздевалку команды, где поздравил игроков с победой.

В турнирной таблице Серии А Рома идет на пятом месте, имея 16 очков за восемь туров.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Интер - Рома.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома интер чемпионат Италии Сериа А
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