iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 22:22
ФК Рома / Getty Images
ФК Рома / Getty Images
0 0 0

В субботу, 1 октября, в рамках 8 тура Серии А Интер принимал Рому. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

На гол Димарко римляне смогли ответить забитыми мячами Дибалы и Смоллинга, тем самым принеся своей команде три балла.

Отметим, главный тренер "волков" Жозе Моуринью пропускал данную встречу из-за дисквалификации.

Вашему вниманию обзор матча Интер - Рома:

Интер - Рома 1:2

Голы: Димарко, 30 - Дибала, 39, Смоллинг, 75

Интер: Ханданович - Думфрис (Белланова, 81), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Гозенс, 81), Димарко (Карбони, 88) - Чалханоглу (Корреа, 77), Барелла, Аслани (Мхитарян, 77) - Джеко, Мартинес.

Рома: Руй Патрисиу - Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола - Матич, Кристанте, Дзаньоло (Белотти, 86), Пеллегрини (Камара, 81) - Дибала (Абрахам, 58).

Предупреждения: Дзаньоло, Манчини, Смоллинг, Аслани, Корреа, Гозенс, Барелла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Милан на последних секундах вырвал победу над Эмполи Милан на последних секундах вырвал победу над Эмполи
Рома в непростом матче одолела Интер Рома в непростом матче одолела Интер
Наполи на своем поле обыграл Торино Наполи на своем поле обыграл Торино
Малиновский вошел в сферу интересов Ромы Малиновский вошел в сферу интересов Ромы
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Милан на последних секундах вырвал победу над Эмполи
Европа23:10
Коке - рекордсмен Атлетико по количеству проведенных матчей за клуб
Европа22:52
Манчестер Юнайтед мог летом усилиться хавбеком Ювентуса
Бокс22:48
Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри
Европа22:22
Интер - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча
Европа22:18
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Европа21:59
Новости из раздевалки МЮ: тен Хаг искренний, но жесткий, Варан, Каземиро и Эриксен - теневые авторитеты
ММА21:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:23
Севилья на своем поле уступила Атлетико
Формула 121:18
Хэмилтон: Сочувствую болельщикам, когда досрочно становится известным имя чемпиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK