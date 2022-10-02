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Футбол

Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста

Канадская компания не сильно заморачивалась над переносом внешнего вида защитника в игру.
Сегодня, 09:22
Вериссимо с возлюбленной / Instagram
Вериссимо с возлюбленной / Instagram
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Жена центрбека Бенфики и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо раскритиковала компанию EA Sports в соцсетях из-за того, как ее муж выглядит в FIFA 23.

Аманда Вериссимо ответила в твиттере на пост фаната, где показан ее муж в новой части футбольного симулятора.

"Что за уродство? Я не выходила замуж за страшного мужчину, определенно нет", - заявила возлюбленная игрока.

Отметим, FIFA 23 получила весьма высокие оценки от критиков на агрегаторе рецензий Metacritic, набрав 80 баллов из 100 возможных.

Ранее стали известны все рейтинги игроков Динамо и Шахтера в FIFA 23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика фото FIFA 23
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