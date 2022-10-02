Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста

Канадская компания не сильно заморачивалась над переносом внешнего вида защитника в игру.

Жена центрбека Бенфики и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо раскритиковала компанию EA Sports в соцсетях из-за того, как ее муж выглядит в FIFA 23.

Аманда Вериссимо ответила в твиттере на пост фаната, где показан ее муж в новой части футбольного симулятора.

"Что за уродство? Я не выходила замуж за страшного мужчину, определенно нет", - заявила возлюбленная игрока.

Que coisa feia é essa? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NÃO CASEI C UM HOMEM FEIO NÃO https://t.co/q5FFUsw0Bx — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) September 27, 2022

Отметим, FIFA 23 получила весьма высокие оценки от критиков на агрегаторе рецензий Metacritic, набрав 80 баллов из 100 возможных.

Ранее стали известны все рейтинги игроков Динамо и Шахтера в FIFA 23.