У Мудрика самый большой прогресс, Антюх и Пузанков - худшие: Стали известны все рейтинги игроков Динамо и Шахтера в FIFA 23

Новая часть футбольного симулятора стала доступна для игры, всем кто ее предзаказал.

Новая часть футбольного симулятора FIFA 23 официально вышла в свет.

Благодаря этому стали известны все рейтинги игроков Шахтера и Динамо.

Лучшим в составе "горняков" стал Тарас Степаненко - 78 рейтинг, худший Тимур Пузанков - 60.

Также стоит отметить прогресс Михаила Мудрика в сравнении с прошлой игрой.

Украинский вингер получил +10 к рейтингу тепер он составляет 74.

Что касается киевлян, то здесь лучший Виктор Цыганков с 80 рейтингом, худший Денис Антюх - 62 рейтинг.

Напомним, ранее EA Sports объявили о коллаборации с Marvel.