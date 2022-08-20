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Футбол

Робот, тигриное сердце, гром и другие: EA Sports сделали коллаборацию с Marvel в FIFA 23

В новой версии симулятора выйдут карточки известных футболистов прошлого, стилизованные под супергероев.
Сегодня, 09:16
FIFA 23
FIFA 23
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Канадская компания EA Sports подтвердила партнерство с компанией Marvel в рамках футбольного симулятора FIFA 23.

В самом популярном режиме видеоигры Ultimate Team с FIFA 22 появились карточки Fut Heroes, футболистов из прошлого, которые по мнению разработчиков не дотягивают до статуса мировой футбольной легенды, но все же внесли свой вклад в историю спорта.

Благодаря коллаборации с Marvel, специализирующимися на выпуске комиксов и кино-комиксов про супергероев EA Sports переосмысли дизайн карточек, сделав их с отсылкой на уже упомянутых супергероев.

Также разработчики продемонстрировали внутриигровые показатели футболистов, удостоившихся статуса героя.

Напомним, звездами обложки FIFA 23 стали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и футболистка Челси Сэм Керр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол FIFA 23
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